Oggi il Giro d’Italia taglia la Brianza | viabilità stravolta chiusure sulla Milano-Meda e festa a Cesano

Oggi il Giro d’Italia attraversa la Brianza settentrionale, portando strade chiuse, modifiche alla viabilità e festività a Cesano Maderno, dove si prevede l’arrivo della tappa e una grande festa. Per chi desidera seguire da vicino l'evento, sono state predisposte diversioni e iniziative speciali nei comuni coinvolti.

Oggi il Giro d’Italia attraversa la Brianza più settentrionale, quella vicina al Comasco, e coinvolge diversi comuni con chiusure al traffico, scuole chiuse e modifiche alla viabilità. A Cesano Maderno è previsto l’arrivo di tappa e una grande festa. Per chi volesse assistere, sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Oggi il Giro d’Italia taglia la Brianza: viabilità stravolta, chiusure sulla Milano-Meda e festa a Cesano

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Tappa oggi, Giro d'Italia 2025: Fiume Veneto-Asiago, percorso e altimetria; Giro d'Italia. Del Toro al contrattacco, vince la 17a tappa; Giro d’Italia, Modena in festa: la tappa va all’olandese Olav Kooij. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d’Italia 2025, oggi 18^ tappa da Morbegno a Cesano Maderno: percorso, orari, favoriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi 18^ tappa da Morbegno a Cesano Maderno: percorso, orari, favoriti ... 🔗Riporta tg24.sky.it

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari TV, percorso e favoriti - La diciottesima tappa che arriva a Cesano Maderno prevede un traguardo in volata per questa 18a tappa del Giro d'Italia ... 🔗Secondo fanpage.it

Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: partenza alle 13:00, Yates e Carapaz all’attacco di Del Toro - La tappa di oggi, San Michele all'Adige-Bormio, in diretta: la cronaca live per raccontare la scalata sulle salite iconiche del Giro d'Italia come il Passo ... 🔗Riporta fanpage.it