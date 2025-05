Oggi 29 maggio è San Paolo VI | il Papa che portò a termine il Concilio Vaticano II

Oggi, 29 maggio, ricordiamo San Paolo VI, il papa che portò a compimento il Concilio Vaticano II e affrontò con coraggio le sfide della modernità, preservando la dottrina della Chiesa. La sua guida ha segnato un passaggio cruciale, tra tradizione e rinnovamento, in un mondo in rapido cambiamento.

San Paolo VI, il papa che portò a termine il Concilio Vaticano II, è ricordato per aver affrontato le sfide della modernità difendendo la dottrina di sempre. Ricordato come il papa che ha traghettato la Chiesa nel turbinio di un mondo moderno in rapida e vivace trasformazione, san Paolo VI, la cui memoria liturgica è.

