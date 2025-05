Offerta di 300mila euro per la Civitanovese dalla Cosmo srl | il sindaco Ciarapica media

La Cosmo Srl ha presentato un'offerta di 300 mila euro per l'acquisto della Civitanovese, sorprendendo il sindaco Ciarapica e i tifosi. Questa proposta rilevante per un club di Eccellenza sottolinea l'interesse di un'azienda di costruzioni nel contribuire al futuro del team. Un segnale di impegno e attenzione verso il calcio locale che fa sperare in un nuovo capitolo per la Civitanovese.

Ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta l’offerta economica indirizzata all’attuale societĂ della Civitanovese. Una cifra che, stando ai ben informati, ammonterebbe a 300mila euro e per un titolo sportivo di un club di Eccellenza non si tratta proprio di bruscolini. A presentarla è stata la " Cosmo srl ", un’azienda di costruzioni che si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, recupero e risanamento edilizio, ristrutturazione urbana ed impianti tecnologici. La Cosmo, che ha sede legale a Pompei e quella operativa a Scafati (nel Salernitano), lunedì scorso ha inviato una lettera di manifestazione di interesse alla Civitanovese, mettendo sul piatto quella cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Offerta di 300mila euro per la Civitanovese dalla Cosmo srl: il sindaco Ciarapica media

