Obiettivo 2030 | da Rubbettino un saggio per realizzare un futuro sostenibile

Scopri il ruolo strategico dell’Obiettivo 2030 per costruire un futuro sostenibile, attraverso il saggio di Flavio Natale dell’ASviS. Un'occasione per riflettere sulle sfide e le azioni necessarie, presentata al Salone di Torino nel 2025, che aggiorna le conclusioni del Rapporto ASviS post-crisi e segnala la strada per un domani più equo e sostenibile.

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 20 maggio 2025 Al Salone di Torino presentato il volume che aggiorna le conclusioni del Rapporto ASviS dopo l’inizio del ciclone Trump. “Mettere in campo le politiche e metterle in pratica è diverso”. In dialogo Giovannini, De Bortoli, Rossi, Saraceno e Bianchi. “ Nonostante tutto quello che si dice e si sente dire, la sostenibilità è viva e lotta insieme a noi ”. Così Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, ha aperto l’ evento di presentazione del libro Obiettivo 2030. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Di Foggia (Terna): "Ottimizzare le connessioni e suddividere la rete in micro zone per centrare l'obiettivo dei 64 GW al 2030" - Giuseppina Di Foggia, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di Terna, ha delineato l'ambizioso obiettivo di raggiungere 64 GW di capacità energetica entro il 2030. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Obiettivo 2030: da Rubbettino un saggio per realizzare un futuro sostenibile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Obiettivo 2030: da Rubbettino un saggio per realizzare un futuro sostenibile - Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 20 maggio 2025 Al Salone di ... 🔗Da ildenaro.it

Obiettivo 2030. Come trasformare l'Italia per un futuro sostenibile - È stato presentato, al Salone Internazionale del Libro di Torino il volume “Obiettivo 2030. Come trasformare l’Italia per un futuro sostenibile”, edito da Rubbettino a cura di Enrico Giovannini, diret ... 🔗Scrive televideo.rai.it

Obiettivo 2030: tutti i paesi sono lontani dai goal dettati dall'Onu - Secondo i dati, a ogni modo, nessun paese sembra essere sulla buona strada per raggiungere tutti i 17 obiettivi entro il 2030. Inoltre è emerso che quando i paesi vengono raggruppati in base a ... 🔗Si legge su msn.com

Maurizio CARTA – Futuro. Politiche per un diverso presente