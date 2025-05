Oaktree sta per cedere l’Inter? La bomba prima della finale | Voci su un imminente addio

Rumors infuria tra i tifosi dell’Inter: si parla di un possibile addio di Oaktree prima della finale di Champions League, alimentando l’incertezza sul futuro dei nerazzurri. Scopri le ultime novità e le voci che circolano in vista della grande sfida contro il PSG a Monaco.

Oaktree pronta a cedere l’Inter? Ecco come stanno le cose sul futuro, la bomba verso la finale di Champions League. Nel fiume di giorni intensi per l ‘ Inter verso la finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il PSG esplode un’altra bomba. Fuori dal campo, infatti, si susseguono molte voci. Sia sul futuro di Simone Inzaghi, sia addirittura su quello societario. Scrive Il Giornale: LA SITUAZIONE – « Mentre è tutto fermo sulla questione allenatore, se ne riparlerà solo dopo la finale, tra gli elementi di disturbo intorno all’Inter nella settimana più importante dell’anno, spunta anche la voce dell’imminente cessione del club da parte di Oaktree » « Marotta e i suoi collaboratori però continuano a lavorare, sperando in un futuro con Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oaktree sta per cedere l’Inter? La bomba prima della finale: «Voci su un imminente addio»

