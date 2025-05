NWG Italia e NWG Energia approvano i bilanci 2024

NWG Italia e NWG Energia approvano i bilanci 2024, confermando il loro impegno nell'efficientamento energetico e nelle energie rinnovabili. Le aziende, Benefit e BCorp, continuano a promuovere soluzioni sostenibili per un futuro più verde e responsabile.

Prato, 29 maggio 2025 - Le assemblee degli azionisti di NWG Italia, azienda che dal 2003 si occupa di efficientamento energetico domestico attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, e di NWG Energia, azienda dal 2014 trader di energia solo da fonti rinnovabili hanno approvato i bilanci 2024. Le due società , entrambe Benefit e BCorp, fanno capo all'ecosistema d'impresa NWG. NWG ITALIA, nel corso dell'esercizio 2024, ha realizzato un fatturato pari a euro 45,2 milioni, in diminuzione del 22,3% rispetto al 2023, anno in cui i ricavi avevano toccato 58,1 milioni euro. Il valore della produzione operativa è risultato pari a 46,9 milioni, registrando una contrazione del 21,2% su base annua. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - NWG Italia e NWG Energia approvano i bilanci 2024

