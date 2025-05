Nuovo ribaltone in Serie A | allertato l’entourage di Mancini

Un nuovo ribaltone in Serie A scuote l’ambiente calcistico, con l’entourage di Mancini in allerta mentre l’ex CT azzurro punta a rientrare in pista dopo l’esperienza in Arabia Saudita. Resta alta la tensione e l’attesa per il futuro, nel vivo del mercato delle panchine che sta regalando sorprese e colpi di scena.

L’ex CT azzurro vuole tornare ad allenare dopo la fallimentare avventura alla guida dell’Arabia Saudita. Le ultime sul suo futuro Il nome di Roberto Mancini entra nel valzer delle panchine che sta tenendo banco in Serie A. Un valzer avvincente, con sorprese dietro l’angolo. C’è grande attesa per la decisione finale di Antonio Conte, al momento è più probabile la permanenza al Napoli che l’addio. Quindi chi allenerà la Juventus? Non impossibile la conferma di Tudor, ma occhio allo stesso ‘Mancio’ che ha eccellenti rapporti con Chiellini – è stato capitano della ‘sua’ Nazionale – ed è apprezzato da Giuntoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo ribaltone in Serie A: allertato l’entourage di Mancini

La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata. 🔗continua a leggere

