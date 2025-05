Nuovo guasto sui treni | i pendolari lecchesi pagano il prezzo

Un nuovo guasto sui treni lungo la linea Tirano-Milano ha causato disagi e ritardi per i pendolari lecchesi, che si sono ritrovati a pagare un prezzo elevato per l'ennesimo problema tecnico. La situazione ha creato un caos tra turisti e lavoratori, evidenziando le criticità del sistema ferroviario nella regione.

Un pomeriggio di passione per migliaia di pendolari e turisti che utilizzano la linea ferroviaria Tirano-Milano. L'ennesimo guasto tecnico ha colpito il tratto compreso tra le stazioni di San Pietro Berbenno e Ardenno Masino, in provincia di Sondrio,¬†causando un effetto domino che si √® ripercosso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Nuovo guasto sui treni: i pendolari lecchesi pagano il prezzo

