Nuovo Codice della strada | consenso sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e cellulare

Il nuovo Codice della Strada ottiene ampio consenso in Italia, con il 76,9% dei cittadini favorevole a sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga, e il 74% concorde sulla regolamentazione dell’uso del cellulare alla guida. Queste novità rappresentano un passo importante per la sicurezza stradale, secondo quanto emerge dal recente Rapporto Italia Eurispes.

Il nuovo Codice della strada è accolto in maniera positiva rispetto alle sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti (76,9%), così come per l'utilizzo del cellulare alla guida (74%). Sono i dati emersi dal nuovo Rapporto Italia Eurispes, presentato stamattina. Trovano consensi anche la regolamentazione introdotta per i monopattini (67,2%) e le regole più restrittive per i neopatentati (68,6%). Tra i temi più dibattuti in ambito politico, giuridico ed economico, il 55,4% degli italiani è favorevole all' imputabilità penale dei minori sotto i 14 anni per reati gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo Codice della strada: consenso sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e cellulare

L'attrice interpreta Zora Bennett, alla guida di una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Il nuovo capitolo della saga arriverà in Italia la prossima estata - L'attrice interpreta Zora Bennett in un'avventura top secret per ottenere il materiale genetico dei tre dinosauri più imponenti del mondo. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Codice della strada e droghe, le linee guida ministeriali? Cambiano nulla; Mossuto (Lega): “A cinque mesi dal Nuovo Codice della strada i dati certificano: meno incidenti, meno feriti, meno vittime. Smentiti gufi e cassandra del PD”; Nuovo codice della Strada: multe per chi circola con il parabrezza rotto; Nuovo codice della strada: nei primi tre mesi è boom di ritiri della patente. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo Codice della strada: consenso sulle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e cellulare - Il Rapporto Italia Eurispes mostra un ampio consenso per le nuove sanzioni stradali e la regolamentazione dei monopattini. 🔗Da msn.com

Codice strada: Eurispes, ok a sanzioni più severe per alcol e telefonini - Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Gli italiani promuovono il nuovo codice della strada. Secondo il Rapporto Italia 2025 dell'Eurispes, il 76,9 per cento infatti è favorevole all’introduzione di sanzioni più ... 🔗Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Record di multe con il nuovo Codice della Strada: sarà sempre così? - Nuovo Codice della Strada, cosa cambia La differenza sostanziale ... Selezionare 'Accetto' per fornire il consenso per questi usi oppure fare clic su 'Gestisci preferenze' per esaminare le opzioni ... 🔗Scrive msn.com