Nuovo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate | protestano i commercialisti chiesta proroga delle scadenze fiscali

Il nuovo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate, causato da gravi malfunzionamenti, sta creando ulteriori difficoltà per commercialisti e contribuenti, già alle prese con disagi e scadenze fiscali imminenti. I professionisti chiedono una proroga delle scadenze per evitare penalizzazioni e garantire il regolare svolgimento delle pratiche fiscali.

Ancora disagi per i professionisti fiscali e i contribuenti: da mercoledì mattina il sito dell’Agenzia delle Entrate, gestito da Sogei, nelle scorse ore ha registrato gravi malfunzionamenti che hanno impedito l’accesso ai principali servizi telematici, bloccando di fatto l’invio delle dichiarazioni fiscali. A denunciarlo è l’Associazione nazionale commercialisti (Anc), che definisce la situazione “intollerabile”, mentre sui social si moltiplicano le segnalazioni di portali inaccessibili e schermate di errore. Un episodio analogo si era già verificato lo scorso 16 maggio, ma stavolta lo stallo arriva nel pieno della campagna dichiarativa, aumentando la pressione su professionisti e contribuenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nuovo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate: protestano i commercialisti, chiesta proroga delle scadenze fiscali

Precompilata, in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate nel giorno clou: chiesta la proroga delle scadenze - Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito rallentamenti oggi, alla vigilia della scadenza per la modifica e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Entrate, altri rallentamenti per il portale dell’Agenzia; Il sito dell'Agenzia delle Entrate non funziona, di nuovo: è caos. Cosa sta succedendo; Il sito dell'Agenzia delle entrate non funziona, di nuovo: impossibile caricare il 730; Agenzia delle Entrate, sito in down per ore: «Problema risolto». I commercialisti: «Impossibile l'invio delle dichiarazioni fiscali». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Commercialisti: "Nuovo blocco del sito dell'Agenzia Entrate. Necessaria proroga dei termini" - Il Consiglio nazionale della categoria: "Dalle 9:30 di oggi gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito" ... 🔗Scrive finanza.repubblica.it

Nuovo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate: servizi telematici in tilt - Anc denuncia gravi malfunzionamenti del sito gestito da Sogei, impedendo l'invio delle dichiarazioni fiscali. 🔗Segnala msn.com

Il sito dell’Agenzia delle Entrate di nuovo in tilt, i commercialisti: “Impossibile inviare il 730” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

fisco facile 29 05 2025 nuovo blocco sistemi ade