Nuovo allenatore Milan obiettivo Allegri | gli aggiornamenti | LIVE News

Scopri gli ultimi aggiornamenti live sulle novità alla panchina del Milan, con il club che interessa fortemente Massimiliano Allegri. Seguici per tutte le news in tempo reale su un mercato delle panchine della Serie A più movimentato che mai.

Cambiano le panchine della Serie A in un valzer mai così movimentato. Il Milan punta con forza su Massimiliano Allegri: il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, obiettivo Allegri: gli aggiornamenti | LIVE News

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

