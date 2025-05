Nuovo allenatore Milan Allegri ha firmato! Manca solo il comunicato | LIVE News

Il Milan è pronto a ufficializzare il ritorno di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con la firma già stretta e attesa solo del comunicato ufficiale. La Serie A vive un mercato delle panchine senza precedenti, e i rossoneri puntano a rilanciare il club con un tecnico esperto e vincente. Restate aggiornati con le ultime live news su questa rivoluzione targata Milan!

Cambiano le panchine della Serie A in un valzer mai così movimentato. Il Milan punta con forza su Massimiliano Allegri: il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, Allegri ha firmato! Manca solo il comunicato | LIVE News

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

