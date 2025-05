Nuovi amori legami indissolubili e una New York rovente | torna And Just Like That…

Torna il fascino di New York con la terza stagione di "And Just Like That...", inizia il 30 maggio su Sky e NOW. Le iconiche protagoniste affrontano nuovi amori e legami indissolubili in una città sempre più rovente, in un mix irresistibile di emozioni e storytelling protagonista.

In onda dal 30 maggio. Le iconiche protagoniste di And Just Like That. sono pronte a tornare. La terza stagione della serie Max Original e Sky Exclusive, firmata da Michael Patrick King, debutta il 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. In dodici nuovi episodi, ritroviamo Carrie, Miranda, Charlotte, insieme alle ormai inseparabili Seema e Lisa, alle prese con le sfide della vita a cinquant’anni: carriere, famiglia, relazioni, sesso e, soprattutto, l’amicizia che le unisce da sempre. Il tutto avvolto dalla magia di una New York estiva, calda e vibrante, che fa da sfondo a nuove avventure e scoperte personali. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nuovi amori, legami indissolubili e una New York rovente: torna And Just Like That…

