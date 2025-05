Nuove norme l’allarme dei tartufai | La ricerca libera rischia di sparire

Le nuove normative sull’allarme dei tartufai minacciano la tradizione della ricerca libera, rischiando di far scomparire le tartufaie selvatiche e le attività di chi da sempre si dedica con passione a questa pratica. Luigi Soprani, presidente dell’associazione tartufai di Sasso Marconi, mette in guardia: se queste leggi passeranno, addio alle tartufeste e alla libertà di scoprire il tartufo.

"Se passa questa legge, addio tartufeste, addio libera cerca del tartufo e tutto il resto". E' lapidario Luigi Soprani, presidente dell'associazione tartufai di Sasso Marconi, Città del tartufo, sede di una delle feste più frequentate del bolognese. Ottanta soci che con la loro associazione fanno capo al Crater, Coordinamento regionale associazioni tartufai Emilia Romagna, a rappresentare gli interessi dei circa 10mila tartufini che ogni anno nella nostra regione ottengono l'autorizzazione alla raccolta del più prezioso fra i prodotti del bosco. Già in allerta per il disegno di legge in discussione al Senato su iniziativa del senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio della Lega, che andrebbe a modificare la normativa nazionale risalente al 1985, il Crater lancia l'allarme anche a livello locale: "Il problema che solleviamo con la Regione Emilia-Romagna è che mentre è in atto un confronto sul ddl Bergesio tra le parti interessate, nella nostra Regione vi è stato uno stravolgimento delle regole democratiche del confronto all' interno della Consulta sul Tartufo – spiega Marco Mazzali, presidente del Crater –.