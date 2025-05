Nuova guida per gli infermieri calabresi | Fausto Sposato eletto Presidente regionale OPI

Scopri la nuova guida dedicata agli infermieri calabresi, segno di un'importante svolta per la professione in regione. Con l’elezione di Fausto Sposato a presidente regionale dell’OPI, si apre una fase di rinnovamento e rafforzamento degli strumenti e delle opportunità per gli operatori sanitari in Calabria.

Una nuova fase si apre per la professione infermieristica in Calabria con l’elezione di Fausto Sposato come Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI). GiĂ a capo dell’Ordine di Cosenza, Sposato rappresenterĂ ora anche gli altri ordini provinciali della regione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario. Ecco i dettagli principali della nuova leadership e delle linee programmatiche: Elemento Dettaglio Presidente eletto Fausto Sposato (Opi Cosenza) Vicepresidente Giovanna Cavaliere (Opi Catanzaro) Segretario Stefano Moscato (Opi Vibo Valentia) Tesoriere Giuseppe Diano (Opi Crotone) Obiettivi dichiarati – Rilancio del ruolo degli infermieri- Maggiore riconoscimento sociale- Miglioramento delle condizioni lavorative Problemi prioritari – Carenza di personale (circa 2. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nuova guida per gli infermieri calabresi: Fausto Sposato eletto Presidente regionale OPI

