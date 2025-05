Nuova Ford Focus RS | un’edizione finale per celebrarla?

Scopri la nuova Ford Focus RS, un'edizione finale che celebra l'iconico modello sportivo. Nonostante il passaggio alle auto elettriche, questa versione rappresenta un tributo emozionante al sound e alle performance di una volta, portando in omaggio l'adrenalina di una vera bestia turbo.

Ottima domanda! Anche se la Focus sta uscendo di scena e le auto elettriche stanno prendendo piede, immaginare una futura Focus RS a combustione interna è un esercizio molto interessante per chi ama la guida sportiva e il sound dei motori turbo. Ecco come potrebbe essere una Ford Focus RS termica “futuristica”, nel caso Ford decidesse di realizzare una versione d’addio o da collezione. Ford Focus RS 2026 – “Final Edition” a Benzina. Motore e Prestazioni. 2.3L EcoBoost turbo 4 cilindri, evoluzione di quello già visto sulla Focus RS MK3 e sulla Mustang EcoBoost.. Potenza: 420 CV circa (aumento tramite turbo twin-scroll, iniezione diretta potenziata e intercooler maggiorato). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Focus RS: un’edizione finale per celebrarla?

