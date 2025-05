Nuova apertura in Borgo Cavour! Bon Enobottega Veneta l' oasi dei sapori nostrani

Scopri la nuova Bon Enobottega veneta in Borgo Cavour 12, un'oasi dei sapori nostrani dedicata agli appassionati di prodotti artigianali, sostenibili e di qualità superiore. Con oltre 100 etichette di vino e una selezione di delizie locali, è il luogo ideale per immergersi nei sapori autentici del territorio veneto.

In Borgo Cavour, al numero 12, ha aperto una nuova enoteca e negozio di alimentari dove potrete trovare solo prodotti del territorio veneto, artigianali, a filiera corta e sostenibile, ma soprattutto di qualità sopraffina. Più di 100 etichette di vino da tutti i migliori territori e piccoli.

Tram a Borgo Panigale, nuova navetta Tper per migliorare la mobilità - Borgo Panigale, Bologna, sarà servita da una nuova navetta Tper entro giugno 2025 per alleviare i problemi di viabilità causati dai cantieri del tram. 🔗continua a leggere

