Nuoto splendida doppietta dell' Italia | Paltrinieri e Taddeucci oro nella 5 km

L'Italia del nuoto celebra due emozionanti medaglie d'oro agli Europei, con Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci che conquistano il primo posto nella 5 km di fondo e sulla 5 km di crono. Un risultato straordinario che dimostra il talento e la determinazione degli azzurri nelle acque competitive.

L'Italia del nuoto esulta per due splendide medaglie d'oro ottenute da Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci agli europei di nuoto rispettivamente sulla 5 km di fondo e sulla 5 km di crono: ecco la soddisfazione degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Nuoto, splendida doppietta dell'Italia: Paltrinieri e Taddeucci oro nella 5 km

Nuoto, Paltrinieri ‚ÄúConcentrato su acque libere‚ÄĚ - Gregorio Paltrinieri si concentra sul nuoto in acque libere, dopo un'annata olimpica contrastata. "L'anno scorso, la piscina √® andata benissimo, ma in mare √® stata un'esperienza difficile", ha dichiarato, sottolineando il suo impegno a riscattarsi. 🔗continua a leggere

