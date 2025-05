Nuoto Europei acque libere | Taddeucci oro nella 5 km

Ginevra Taddeucci conquista l'oro nella gara di nuoto in acque libere ai Campionati Europei, dimostrando talento e determinazione. La nuotatrice fiorentina ottiene il suo primo titolo continentale individuale nella 5 km a Stari Grad, aggiungendo un'altra medaglia al bottino della sua eccellente performance ai European Aquatics.

Firenze, 29 maggio 2025 ‚ÄstUna fuoriclasse.¬†Ginevra Taddeucci √® la nuova campionessa europea della 5 chilometri di nuoto in acque libere. Per la¬†nuotatrice fiorentina,¬†al primo titolo continentale individuale della carriera, si tratta della seconda medaglia alla kermesse che si sta svolgendo a Stari Grad sull'isola croata di Hvar dopo l'argento nella 10 km. Taddeucci, 27 anni di Firenze, si √® imposta in 59'51"95 resistendo fino al tocco finale all'ungherese Viktoria Mihalyvari giunta a 1"99. Terza la spagnola Maria De Valdes Alvarez a 4"08 dall'italiana. Taddeucci, tesserata per le Fiamme Oro e allenata da Giovanni Pistelli, √® rimasta al comando della gara sin dalle prime bracciate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Nuoto, Europei acque libere: Taddeucci oro nella 5 km

Nuoto, Paltrinieri ‚ÄúConcentrato su acque libere‚ÄĚ - Gregorio Paltrinieri si concentra sul nuoto in acque libere, dopo un'annata olimpica contrastata. "L'anno scorso, la piscina √® andata benissimo, ma in mare √® stata un'esperienza difficile", ha dichiarato, sottolineando il suo impegno a riscattarsi. 🔗continua a leggere

