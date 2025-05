Nucleare possibile accordo Usa-Iran | Trump pronto a investire in un consorzio internazionale

Le trattative tra USA e Iran sul nucleare si avvicinano a un possibile accordo, con Donald Trump pronto a investire in un consorzio internazionale per favorire un'intesa. Questa dinamica potrebbe segnare un passo importante nel ridimensionare le tensioni nella regione, secondo fonti affidabili.

Usa e Iran sarebbero vicini a un accordo che potrebbe essere chiuso durante il prossimo round di colloqui sul controverso programma nucleare della Repubblica Islamica, da qui il freno imposto dagli Usa ad Israele nel conflitto a distanza con l'Iran. Lo affermano fonti informate sui contenuti delle trattative citate dalla Cnn, secondo cui i prossimi

Nucleare: Trump, Iran ha ricevuto proposta Usa di accordo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l'Iran ha ricevuto una proposta per un accordo sul programma nucleare americano. 🔗continua a leggere

Iran: Usa hanno violato accordo sul nucleare