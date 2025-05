Nucleare Clini | Tecnologia è il problema minore occorre creare un’autorità

In Italia, il principale ostacolo all'energia nucleare non è la tecnologia, ma la creazione di un'autorità di regolamentazione efficace e veloce. È fondamentale agire tempestivamente, sfruttando le esperienze internazionali come quella dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per affrontare con successo questa sfida.

"Parlando di nucleare, la tecnologia rappresenta il problema minore. Il maggiore problema che abbiamo in Italia è quello di creare un sistema, un'autorità. Ma non dobbiamo impiegarci dieci anni. Occorre costruirla in tempi brevi, raccogliendo le esperienze che si hanno come quella dell'agenzia internazionale per l'Energia Atomica e assumendo la decisione di procede

