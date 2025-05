Novità per le ricerche sulla One UI 8 di Samsung tra filtri nell’Archivio e drawer

Scopri le ultime novità di Samsung con One UI 8, che introduce filtri avanzati nell'app Archivio e miglioramenti nel drawer per rendere più semplice e rapido trovare i tuoi file. Questi aggiornamenti migliorano l’esperienza utente, rendendo la gestione dei contenuti ancora più intuitiva e efficiente.

La One UI 8 porta nuovi filtri nell'app Archivio per semplificare la ricerca dei file scaricati e qualche cambiamento nel drawer. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Novità per le ricerche sulla One UI 8 di Samsung, tra filtri nell’Archivio e drawer

Cerca Video su questo argomento: Novità Ricerche One Ui Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutte le novità di Samsung One UI 8 Beta 1, changelog integrale incluso; Partito il programma One UI 8 beta per Galaxy S25: ecco le novità dell’Android 16 di Samsung; Samsung One UI 8 con AI multimodale debutterà sui Galaxy pieghevoli; One UI 8: al via il rollout della beta, le principali novità e i primi smartphone compatibili. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia