Novate Milanese maxi sequestro di cocaina | arrestato operaio di 57 anni

Novate Milanese protagonista di un maxi sequestro di cocaina da 1,5 kg, grazie a un’importante operazione dei Carabinieri. Durante un normale controllo stradale, è stato arrestato un operaio di 57 anni con gravi responsabilità nel traffico di droga, evidenziando l’efficacia delle strategie di contrasto alla criminalità.

Importante operazione antidroga dei Carabinieri di Novate Milanese, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 23 maggio ma resa nota solo oggi. Fermato durante un controllo, aveva 1,5 kg di cocaina nelle latte di vernice Durante un normale posto di controllo sulla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno fermato un furgone con insegna commerciale, guidato da un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

