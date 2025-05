novak djokovic accende il roland garros con una polo rosso fuoco firmata lacoste

Novak Djokovic fa il suo ingresso nel Roland Garros con uno stile vibrante indossando una polo rossa fuoco firmata Lacoste, aggiungendo un tocco di classe al prestigioso torneo. Nonostante l'assenza agli Internazionali di Roma, il campione serbo è tornato in scena, pronto a corsa per il suo secondo titolo a Parigi.

È stato il grande assente agli Internazionali di tennis di Roma, ma Novak Djokovic non poteva mancare il Roland Garros. Così dopo aver vinto il 100esimo titolo Atp a Ginevra - traguardo storico nel mondo del tennis - il leggendario campione serbo è tornato a Parigi dieci mesi dopo il titolo Olimpico, su quello stesso campo Philippe Chatrier in cui campeggia la scritta, La victoire appartient aux plus tenaces. E di tenacia è fatta la lunga carriera di Novak Djokovic: ha vinto dieci Australian Open, tre Roland Garros, sette Wimbledon e quattro Us Open, per un totale in carriera di ventiquattro titoli di Slam: un record che lo rende l'uomo più vincente nel tennis.