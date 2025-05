Notti magiche per tutti alla festa dello sport

Grande successo per la serata di apertura della Festa dello Sport a Crevalcore, un evento dedicato ai nostri atleti e alle loro straordinarie imprese, regalando "notti magiche" di entusiasmo e passione a tutti i partecipanti. Con premiazioni, ospiti e momenti di condivisione, questa manifestazione conferma il forte spirito sportivo della comunità crevalcorese.

Grande partecipazione alla serata di apertura della ‘ Festa dello sport ’ di Crevalcore che si è tenuta mercoledì scorso nella Sala Ilaria Alpi. Durante la serata tante le premiazioni delle atlete e degli atleti meritevoli alla presenza del sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, dell’assessore allo Sport Donatello Poluzzi e di Enrico Belinelli, fiduciario Coni per Terre d’Acqua. "La sportiva Alice Guerra – dice l’assessore Poluzzi –, giovane pallavolista centese, residente nella frazione di Bevilacqua, purtroppo non è riuscita a partecipare. Ma ha voluto mandare comunque un messaggio di saluto rivolto ai giovani atleti presenti e alle loro famiglie: ’Mi raccomando: credete nei sogni e mettete tutto l’impegno per inseguirli’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notti magiche per tutti alla festa dello sport

Bicincittà , festa di sport, ambiente e comunità - La Bicincittà 2025 alla Spezia ha riscosso un enorme successo, celebrando sport, ambiente e comunità . 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Con il Teatro degli Acerbi Aspettando le Notti Magiche; La gioia dei tifosi. Più di 200 in Polonia: Un’emozione unica. Poi la festa in città ; Stasera si gioca: Pescara s’infiamma tra sogno e realtà . Oggi con un inserto speciale; AstiMusica 2025: dieci giorni di musica per tutti i gusti in piazza Alfieri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Notti magiche per tutti alla festa dello sport - Fino all’11 giugno una ventina di associazioni animano le serate con tornei ed eventi per diffondere stili di vita sani e rispetto fra i giovani ... 🔗Segnala msn.com

VIDEO / Italia, festa grande sul bus: la squadra canta “Notti magiche” - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... 🔗Si legge su fcinter1908.it

Festa Azzurra, la squadra canta 'Notti magiche' con Giuliano Sangiorgi - (LaPresse) Festa per gli azzurri, ieri sera, all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove terminata la sfilata per le vie della Capitale si è svolta la cena celebrativa della Nazionale. A celebrare la ... 🔗Riporta la7.it

Gianna Nannini & Edoardo Bennato - UN'ESTATE ITALIANA (Videoclip Italia 90)