Nonostante l’obbligo di dimora torna a molestare ragazzine | arrestato il finto personal trainer

Nonostante l'obbligo di dimora, il finto personal trainer di Bagnolo del Salento torna a molestare ragazzine, peggiorando la sua posizione nella vicenda già sotto inchiesta. Luca Coluccia, 51enne coinvolto in precedenti episodi di molestie, è stato recentemente arrestato di nuovo per gravi accuse di violenza sessuale aggravata.

LECCE – Sotto inchiesta da mesi, incastrato da una denuncia per violenza sessuale aggravata: è il terzo episodio che lo vede coinvolto. Nuovi guai per Luca Coluccia, il 51enne di Bagnolo del Salento, accusato la scorsa estate di aver molestato una ragazzina su una delle spiagge di Otranto.

Perseguita la ex nonostante i divieti imposti violando anche l'obbligo di dimora, 48enne arrestato - Un uomo di 48 anni, nonostante fosse sotto misure cautelari che lo vietavano di avvicinarsi e comunicare con la sua ex, ha continuato a perseguitarla ad Ancona.

