Nonostante l’incertezza in Germania le azioni hanno ripreso a correre

Nonostante le tensioni e l’incertezza economica in Germania, i mercati azionari stanno riprendendo slancio, con il DAX in forte crescita dall’insediamento di Trump. Gli investitori dimostrano fiducia nei listini tedeschi, spinti dalla spinta verso investimenti in infrastrutture e difesa, anche di fronte ai timori dei dazi. Continua a leggere...

Dall’insediamento di Trump il Dax è cresciuto del 25%. I capitali scelgono i listini tedeschi malgrado lo spettro dei dazi. L’esperto: «Pesa la rottura della tradizionale austerità per finanziare infrastrutture e Difesa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nonostante l’incertezza in Germania le azioni hanno ripreso a correre

