Non una di meno in piazza Verdi | in 300 alla manifestazione con cartelli striscioni e chiavi che fanno rumore

Il 29 maggio 2025, Bologna si è riempita di volontà e solidarietà con la manifestazione di Non Una Di Meno in Piazza Verdi, in ricordo di Martina, Vasilica e Fernanda, e di tutte le vittime di femminicidio in Italia. Con cartelli, striscioni e chiavi che fanno rumore, circa 300 partecipanti hanno protestato contro la violenza di genere, chiedendo giustizia e una svolta culturale contro la pandemia di femminicidi.

Bologna, 29 maggio 2025 - Per Martina, Vasilica e Fernanda. Per tutte le vittime di femminicidio, che in Italia dall’inizio del 2025 salgono a oltre quindici. Scende in piazza, nuovamente, Non Una Di Meno dopo il femminicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. Sono circa 300 i partecipanti - in prevalenza donne - che riempiono piazza Verdi, il cuore della zona universitaria, per “fare sentire la nostra rabbia a seguito dei tre femminicidi avvenuti negli ultimi giorni”, grida un’attivista al microfono, scandendo e ripercorrendo le storie di Martina Carbonaro, Vasilica Potincu, sex worker uccisa a Legnano per cui è stato fermato Andrea Mostoni, e Fernanda Di Nuzzo, docente accoltellata dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non una di meno in piazza Verdi: in 300 alla manifestazione con cartelli, striscioni e chiavi che fanno rumore

