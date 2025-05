Non Taurus ma quasi Berlino fa nuovi passi avanti sull’Ucraina

Scopri come il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz sta rapidamente riformulando la politica europea nei confronti dell'Ucraina, distinguendosi dall’approccio più cauto del suo predecessore Olaf Scholz. A meno di un mese dall’insediamento, Berlino fa nuovi passi avanti nel supporto e nelle strategie per affrontare il conflitto in Ucraina.

A meno di un mese dal suo insediamento, il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz sta decisamente prendendo le distanze dal suo predecessore, il socialdemocratico Olaf Scholz, per quel che riguarda l’approccio al conflitto in corso in Ucraina. Se il cancellierato di Scholz è stato caratterizzato infatti da una certa cautela nei confronti del coinvolgimento tedesco nelle dinamiche belliche, Merz si sta schierando sempre più nettamente a favore dell’Ucraina. A partire dalle dichiarazioni rilasciate poche ore fa relative al ritiro delle restrizioni sulla gittata delle armi fornite a Kyiv, dichiarazioni che hanno spinto l’opinione pubblica internazionale a sospettare che il governo tedesco fosse in procinto di fornire il via libera al rifornimento all’Ucraina dei famigerati missili da crociera Taurus, che hanno una gittata di circa 500 km e potrebbero colpire più in profondità in territorio russo (ed anche con maggiore precisione) rispetto ad altri missili a lungo raggio forniti dai partner ucraini, come gli Scalp francese o i britannici Storm Shadow. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non Taurus, ma quasi. Berlino fa nuovi passi avanti sull’Ucraina

