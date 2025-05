Non solo maestro Fu anche un sindacalista e aprì la sede Unicobas

Donato Romito, noto non solo come maestro, ma anche come sindacalista e fondatore della sede Unicobas, ha svolto un ruolo fondamentale nel panorama educativo della nostra provincia. Appartenente al Movimento di Cooperazione Educativa sin dai suoi inizi, il suo impegno ha contribuito a promuovere metodologie pedagogiche innovative e il rinnovamento dell'insegnamento.

Donato Romito, come altri insegnanti della nostra provincia, entrò fin da subito a far parte del Movimento di Cooperazione Educativa, più noto come MCE. Questo fu costituito a Fano nel 1951 da Giuseppe Tamagnini, Anna Fantini e altri insegnanti che da alcuni anni stavano sperimentando nelle loro classi le tecniche didattiche proposte dal pedagogista francese Celestin Freinet: la tipografia a scuola, il lavoro di gruppo, il testo libero, la corrispondenza interscolastica. Fautori di una scuola basata sul confronto e la cooperazione tra i docenti e la sperimentazione di una didattica innovativa che metteva al centro gli alunni, i loro bisogni, lo studio e la ricerca del territorio in cui si vive.

