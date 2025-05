Non si ferma la scia di truffe agli anziani | la tecnica del finto incidente colpisce a San Giacomo

Continuano le truffe agli anziani a San Giacomo, con la spregevole tecnica del finto incidente che colpisce ancora una volta le persone più vulnerabili. È importante essere consapevoli di queste i truffatori in azione e adottare misure di protezione per evitare di cadere in trappola.

Ennesima truffa ai danni di un'anziana, la seconda in meno di 48 ore: una signora ultraottantenne è stata raggirata con la nota tecnica del finto incidente. La donna ha sporto denuncia questa mattina, giovedì 29 maggio, riferendo che nei giorni scorsi un sedicente carabiniere l'aveva contattata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Non si ferma la scia di truffe agli anziani: la tecnica del "finto incidente" colpisce a San Giacomo

