Non si ferma all' alt investe un carabiniere e fugge in motorino contromano | arrestato minorenne a Bagheria

Un minorenne di Bagheria è stato arrestato dopo aver investito un carabiniere e aver fuggito contromano in motorino senza casco, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica. L'episodio si è verificato durante un tentativo di fuga, dimostrando l'irrefrenabile spirito di illegalità del giovane.

I carabinieri della stazione di Santa Flavia con i colleghi del radiomobile della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 17enne bagherese, con precedenti alle spalle, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, che guidava un motorino senza indossare il casco, non si è.

Cosa riportano altre fonti

