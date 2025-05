Non sarà stato come coi serpenti nel film Snakes on a plane ma di sicuro la scena ha del surreale

N on era un remake di Snakes on a Plane, ma ci siamo andati vicino. Lo scorso 24 maggio, sul volo della Delta interno agli Stati Uniti, da Minneapolis a Madison, due piccioni "clandestini" hanno provocato momenti di vero caos a bordo. L'aereo è dovuto rientrare al gate ben due volte, tra urla, risate e scene surreali, tutto documentato da video divenuti subito virali. A filmare questa bizzarra avventura un passeggero, Tom Caw, che ha immortalato tutto e condiviso l'accaduto sui social.