non resta che temptation island

Temptation Island si prepara a concludere una stagione complessa, segnando un momento di riflessione per Canale 5 sul futuro dei programmi reality. Dopo mesi di sfide e successi alterni, questa produzione rappresenta una speranza per rilanciare il segmento più amato dalla TV commerciale italiana.

Canale 5 si appresta a concludere una stagione decisamente difficile sul fronte reality e non solo. Con particolare riferimento al genere televisivo che da 25 anni imperversa soprattutto sulla TV commerciale, la rete ammiraglia Mediaset mai come in questa annata ha prodotto e trasmesso con scarsi risultati un titolo dietro l'altro. Dai flop più pesanti e stranoti come La Talpa condotto da Diletta Leotta e The Couple – Una Vittoria per Due con Ilary Blasi, passando per un'altra dimenticabilissima edizione del Grande Fratello, i risultati che sta ottenendo l' Isola dei Famosi di Veronica Gentili (la quarta puntata di ieri sera è crollata al 13.