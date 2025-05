Non ho fatto il lifting e non mi sono rifatta Bisogna solo ignorare questi pettegolezzi | Lindsay Lohan sbotta

Lindsay Lohan sbotta contro le voci di un presunto lifting, chiarendo di non aver subito interventi estetici e invitando a ignorare i pettegolezzi. L'attrice, pronta a tornare al cinema con "Freakier Friday", ribadisce di essere naturale e felice del suo aspetto.

Lindsay Lohan, nei giorni scorsi, è stata al centro di polemiche infuocate sui social per il nuovo “look”. Commenti feroci sui sull’aspetto del suo viso. Ma sia l’attrice che l’ufficio stampa hanno risposto alle voci secondo cui si sarebbe sottoposta a un lifting. La Lohan che tornerĂ al cinema quest’estate in “ Freakier Friday”, ha parlato apertamente dei suoi interventi di bellezza in una nuova intervista. Dopo che la giornalista di Elle ha elogiato Lindsay per essere stata una “ispirazione” per il suo look luminoso a 30 anni, l’addetta stampa dell’attrice ha preso la parola per commentare la reazione del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho fatto il lifting e non mi sono rifatta. Bisogna solo ignorare questi pettegolezzi”: Lindsay Lohan sbotta

Lindsay lohan contro rockstar games: il processo che ha segnato la cultura di gta 5 - In questo articolo esploreremo la controversa battaglia legale tra Lindsay Lohan e Rockstar Games, che ha influenzato la cultura di GTA 5. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Lindsay Lohan dice la veritĂ sul suo glow up e smentisce di aver fatto un lifting facciale; Lindsay Lohan smentisce il lifting: Il mio viso? Solo sieri, tè verde e laser; Samantha De Grenet insultata per i ritocchi estetici: Lo ammetto e mi dicono che sono tutta tirata; A 69 anni si mostra con un look rinnovato: “I lifting al viso dal suo chirurgo partono da 45 mila…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clooney si confessa: "Ho fatto il lifting scrotale" - Allo scroto. Nel numero della rivista in edicola domani l'attore lo ammette senza farsi troppi problemi: "Non mi sono mai fatto sistemare gli occhi, ma ho speso parecchio per farmi stirare la ... 🔗Segnala ilgiornale.it

Uomini e donne, Gemma Galgani dopo il lifting: «Non giudicatemi, ecco perché l’ho fatto» - Gemma Galgani è tornata a Uomini e donne dopo aver fatto il lifting ... «Bella non lo sono mai stata né mi sono mai sentita tale. Ho sempre avuto una mamma molto severa che mi diceva sempre ... 🔗ilmattino.it scrive

Eleonora Giorgi: “Ho fatto il lifting. Le Asl dovrebbero passarlo a chi è depresso” - Eleonora Giorgi si fa “sponsor” del lifting. L’attrice ... primi giorni non avevo più dubbi: avevo fatto la scelta giusta. In un attimo mi sono rivista di nuovo bella”. 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it