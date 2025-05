Non gioco al parco con i miei figli e ho una valida ragione | l’opinione della mamma che fa discutere

Una mamma americana ha scatenato il dibattito online dopo aver postato un video in cui, seduta su una panchina con un caffè, osserva i figli giocare al parco senza intervenire. Il motivo? "I bambini devono imparare ad essere autonomi e a divertirsi da soli". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Non gioco al parco con i miei figli e ho una valida ragione”: l’opinione della mamma che fa discutere

