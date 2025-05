Non conosce una parola di italiano sindaco rifiuta cittadinanza a kosovaro

Un sindaco ha rifiutato la cittadinanza italiana a un cittadino kosovaro che non parlava né scriveva in italiano, affidando la risposta alla moglie e ai figli. Questa decisione ha suscitato dibattiti sulla política dell'integrazione e sui criteri di acquisizione della cittadinanza nel nostro paese.

L'uomo non era in grado di leggere e nemmeno di pronunciare una singola parola nella nostra lingua. Rispondevano per lui la moglie e i figli.

