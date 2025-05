Non chiudete il distaccamento dei vigili del fuoco in zona sud

È fondamentale mantenere attivo il distaccamento dei vigili del fuoco a Rimini Sud per garantire sicurezza e interventi tempestivi nella zona. La recente mozione presentata in consiglio comunale evidenzia l'importanza di preservare questo presidio, anche in vista di possibili soluzioni temporanee contro la sua chiusura.

Il futuro del distaccamento dei vigili del fuoco nella zona di Rimini sud è finito pure tra i banchi del consiglio comunale. Ieri sera il gruppo di maggioranza (Pd, Idee in Comune, Gruppo Misto, Cattolica Futura) ha presentato una mozione per sostenere l’amministrazione comunale nel tentare di scongiurarne la chiusura, anche se temporanea: "Recentemente – si legge nella mozione – è stato lanciato un forte grido di allarme per la carenza di organico, con conseguenti ripercussioni su tutto il territorio della nostra provincia, al punto che durante il periodo estivo la continuità operativa del nostro distaccamento locale dei vigili del fuoco potrebbe non essere garantita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Non chiudete il distaccamento dei vigili del fuoco in zona sud"

I vigili del fuoco di Lanzo Torinese piangono il capo distaccamento Gianpiero Cresto Lobia, morto dopo una lunga malattia - I vigili del fuoco del distaccamento di Lanzo Torinese sono in lutto per la scomparsa di Gianpiero Cresto Lobia, capo distaccamento, venuto a mancare ieri, domenica 11 maggio 2025, dopo una lunga malattia. 🔗continua a leggere

