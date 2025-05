Non c’è pace per la Val di Zena | cadono massi sulla carreggiata strada chiusa

La Val di Zena continua a essere protagonista di disagi a causa di recenti crolli di massi sulla SP36, che ha portato alla chiusura temporanea della strada nel Comune di Pianoro. Per garantire la sicurezza, il traffico è stato deviato su vie alternative, lasciando gli automobilisti in attesa di una pronta riapertura. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi sulla situazione.

Bologna, 29 maggio 2025 – Non c'è pace in Val di Zena. La sp36 ‘Val di Zena’ è stata chiusa nella mattinata di oggi, nel Comune di Pianoro, a causa della caduta di massi sulla carreggiata. In via precauzionale, il traffico è temporaneamente deviato su viabilità alternativa a partire da Zena, fino alla riapertura del tratto interessato, già riservato ai soli residenti e autorizzati a causa dei danni delle alluvioni del 2024, ancora non risolti perché non finanziati. Come ha reso noto nel comunicato di Città Metropolitana, ente proprietario della strada: “Sono in corso le verifiche del caso e la pulizia della strada, che riaprirà appena ripristinate le condizioni di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non c’è pace per la Val di Zena: cadono massi sulla carreggiata, strada chiusa

