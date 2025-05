Non avevano altra scelta Isola dei Famosi Mediaset ha deciso e non poteva fare altrimenti

Durante l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2025 andato in onda mercoledì 28 maggio, Alessia Fabiani è stata definitivamente eliminata, mentre Carly Tommasini ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di salute. Un episodio ricco di emozioni che ha coinvolto i concorrenti e il pubblico, con un importante momento di scelta e sacrificio.

Durante l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2025, andato in onda mercoledì 28 maggio, Alessia Fabiani è stata definitivamente eliminata dal gioco, mentre Carly Tommasini ha scelto di abbandonare il programma per problemi legati alla salute. Nel corso della serata, condotta da Veronica Gentili con il commento di Simona Ventura, non sono mancate nuove dinamiche: al termine delle votazioni, sono finiti in nomination Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti, che si sfideranno al televoto. Carly Tommasini ha commentato con serenità la propria uscita, dichiarandosi sollevata: “Mi mancano troppo i miei figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it