Non abbiamo abbastanza patate | Putin ammette la crisi dei raccolti in Russia E ordina a Lukashenko di aiutarlo

Vladimir Putin ammette pubblicamente la carenza di patate in Russia, riconoscendo una crisi nei raccolti agricoli e chiedendo l'assistenza di Belarus di Lukashenko. Questa difficile situazione mette in evidenza le sfide dell'agricoltura russa nel contesto della crisi attuale.

“Ho incontrato rappresentati di vari settori, anche dell’agricoltura. È emerso che non abbiamo patate a sufficienza”. Vladimir Putin, arrivato al terzo anno di guerra con l’Ucraina, ammette la carenza dei tuberi, considerati il “secondo pane” della popolazione. Una crisi a cui Mosca vuole fare fronte chiedendo aiuto alla Bielorussia di Lukashenko, solido alleato del Cremlino. “Dobbiamo coltivare abbastanza patate affinché siano sufficienti per la Bielorussia e per la Russia “, ha ordinato il dittatore di Minsk, che ha chiesto al suo Paese un aumento della produzione, come riporta l’agenzia BelTa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non abbiamo abbastanza patate”: Putin ammette la crisi dei raccolti in Russia. E ordina a Lukashenko di aiutarlo

