No Tobacco Day l’allarme dell’Iss | il poliuso sigarette ed e-cig frena il calo dei fumatori

L'ISS lancia l'allarme in vista del No Tobacco Day, evidenziando come il diffondersi di sigarette elettroniche e dispositivi di vaporizzazione stia ostacolando il calo dei fumatori, soprattutto tra i giovani. Questa situazione rischia di rallentare i progressi nella lotta ai rischi legati al tabagismo e richiede interventi più efficaci.

Se non è un allarme, poco ci manca. E arriva dall’Istituto superiore di Sanità a due giorni dal No Tobacco Day. I nuovi dispositivi introdotti negli ultimi anni, affiancando le sigarette tradizionali, stanno contribuendo all’aumento del consumo di prodotti da fumo tra i più giovani e stanno rallentando la riduzione del numero di fumatori adulti. I risultati dell’Iss saranno presentati nel corso di un convegno previsto per il 30 maggio nella sede dell’istituto. Secondo gli esperti, il fenomeno del cosiddetto “ policonsumo ” – l’utilizzo combinato di diversi prodotti del tabacco – riguarda la maggior parte dei giovani tra i 14 e i 17 anni che fumano e coinvolge in misura crescente anche gli adulti, comportando rischi significativi per la salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - No Tobacco Day, l’allarme dell’Iss: il poliuso (sigarette ed e-cig) frena il calo dei fumatori

