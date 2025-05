No al mega impianto fotovoltaico Due parlamentari si schierano | | Stravolge l’identità agricola

Due parlamentari dell’Est Ticino, Umberto Maerna e Massimo Garavaglia, si oppongono al maxi impianto fotovoltaico, sottolineando come questa grande installazione possa compromettere l’identità agricola e ambientale del territorio. Sostenere l’energia pulita è importante, ma senza sacrificare le tradizioni e il valore della zona.

Maerna e Garavaglia contro il mega impianto fotovoltaico nell’Est Ticino: "Energia pulita sì, ma non a scapito del territorio". Sì alla transizione ecologica, ma senza sacrificare l’identità agricola e ambientale. È questa, in sintesi, la posizione dell’onorevole Umberto Maerna e del senatore Massimo Garavaglia, parlamentari dell’Est Ticino, che intervengono congiuntamente contro il progetto di un impianto fotovoltaico su larga scala che coinvolgerebbe oltre 87 ettari di terreno agricolo tra Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone e Ossona. "Siamo favorevoli alla produzione di energia pulita, ma questo progetto è sproporzionato e rischia di cancellare un equilibrio territoriale costruito nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No al mega impianto fotovoltaico. Due parlamentari si schierano:: "Stravolge l’identità agricola"

