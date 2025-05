Nigeria nel caos oltre 10mila morti in due anni | l’allarme di Amnesty sulle violenze jihadiste

La Nigeria mostra un quadro inquietante di violenze e instabilità, con oltre 10.000 morti in due anni a causa degli attacchi jihadisti e delle bande criminali, come evidenziato da Amnesty International. La situazione nel paese continua a deteriorarsi, sollevando un forte allarme sulla sicurezza e il futuro del Nigeria nel suo complesso.

Oltre 10mila morti in due anni. È il drammatico bilancio delle violenze perpetrate da gruppi jihadisti e bande criminali nel centro e nel nord della Nigeria, denunciato oggi da Amnesty International in un'indagine che traccia un quadro sempre più allarmante della situazione nel Paese. Dal maggio 2023, data dell'insediamento del presidente Bola Tinubu, almeno 10.217 persone hanno perso la vita in attacchi armati avvenuti negli Stati di Benue, Edo, Katsina, Kebbi, Plateau, Sokoto e Zamfara. Il dato più inquietante riguarda il Benue, che da solo registra 6.896 morti, seguito dallo Stato di Plateau con 2.