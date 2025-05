Niente posti sugli aerei e traghetto in avaria | Lampedusa è in emergenza continuità territoriale

Lampedusa è in grave emergenza a causa dell'assenza di posti sugli aerei e di un traghetto in avaria, rendendo impossibile il movimento di persone e mezzi sull'isola. La situazione sta colpendo particolarmente gli isolani con necessità mediche urgenti, mentre il sindaco Filippo Mannino chiede interventi immediati per garantire la continuità territoriale e assistenza.

Impossibile raggiungere o spostarsi da Lampedusa. E ci sono degli isolani che hanno necessità urgente di sottoporsi a cure mediche o di rientrare dagli ospedali. Non ci sono posti sugli aerei e il traghetto di linea, durante la notte, ha avuto un'avaria. Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Niente posti sugli aerei e traghetto in avaria: Lampedusa è in emergenza continuità territoriale

Come ottenere i posti aerei in classe business a prezzi economici - Vuoi volare in business class senza svuotare il portafoglio? Scopri i trucchi e le strategie migliori per ottenere posti in classe business a tariffe convenienti. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Motonave Ancona-Spalato in avaria. Snav: «Sarà rimorchiata sino al porto croato» - racconta il passeggero in un video girato sul ponte del traghetto, «i motori sono andati in avaria e da ore siamo alla deriva, viaggiamo senza propulsione». L’equipaggio sta tranquillizzando i ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Traghetto in avaria si ferma al largo dell'Elba - Dopo essere rimasta ferma in mare la nave è riuscita a ripartire e a raggiungere il porto con l'assistenza di un rimorchiatore PORTOFERRAIO — Avaria per il traghetto Moby Niki che alle 15,10 ... 🔗Secondo toscanamedianews.it

Traghetto in avaria, passeggeri bloccati per ore - proveniente dalla Sardegna e diretta a Livorno, ferma a causa di un'avaria ai motori. 🔗Lo riporta toscanamedianews.it