niente panino i clienti gli staccano il lobo

A Civitanova Marche, un incidente grave ha coinvolto clienti che, dopo aver richiesto un panino in un kebab, hanno aggredito violentemente il dipendente, provocandogli un grave infortunio all'orecchio. Questo episodio esemplifica i rischi di sicurezza e violenza legati a situazioni di tensione nei locali commerciali.

Civitanova Marche, 29 maggio 2025 – All’alba si erano presentati in un locale che vende kebab chiedendo un panino. Ma quando il dipendente, che aveva già pulito tutto ed era pronto per chiudere il locale, si era rifiutato di preparare loro quanto chiesto, lo avevano aggredito picchiandolo, mordendolo a un orecchio e provocandogli il distacco del lobo. Per questo sono finiti sotto accusa – per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Iheb Amor, tunisino di 30 anni che risulta residente a Giulianova, e Christian Danilo Triana Canas, colombiano di 27 anni, residente a Osimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it