Nicolò e TrigNO sono grandi “Amici” | i due sognano una futura collaborazione insieme

Nicolò e Trigno sono grandi amici e sognano di collaborare insieme in futuro, condividendo la loro passione per la musica. Durante una diretta su Radio Subasio, il cantante di Amici 24 si è emozionato nel ricevere un videomessaggio a sorpresa dal suo amico, rafforzando il loro legame e le speranze di un duetto. Continua a leggere per scoprire di più!

“Trigno, devo dirti una cosa”. Nicolò torna ad Amici 24, si avvicina a lui e il pubblico in delirio - Nella scorsa puntata di Amici 24, l'uscita di Nicolò ha lasciato il pubblico in lacrime. Ma oggi, l'ex allievo torna per un emozionante saluto, avvicinandosi a TrigNO tra gli applausi e l'entusiasmo dei fan. 🔗continua a leggere

Amici 24 - Nicolò e TRIGNO - Overdose d'amore