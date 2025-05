Nicole Kidman potrebbe essere interessata al ruolo di villain in Spider-Man | Brand New Day?

Se Nicole Kidman fosse coinvolta come villain in "Spider-Man: Brand New Day", potrebbe portare un tocco di eleganza e intensità al film. Secondo alcune fonti, Marvel Studios sta considerando di arruolare una villain donna, aprendo nuove possibilità narrative nel franchise di Spider-Man.

Diverse fonti hanno ora affermato che i Marvel Studios hanno in programma di ingaggiare una villain donna per Spider-Man: Brand New Day. L’arrampicamuri ha solo una manciata di avversarie femminili, e non è escluso che un personaggio come Hobgoblin o il Camaleonte possa subire uno scambio di genere. Oggi, @MyTimeToShineH riporta la notizia che Nicole Kidman, che in fatto di cinecomic se ne intende, visto che ha già lavorato a Aquaman e a Batman Forever, sarebbe presa in considerazione per interpretare la grande cattiva di Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Durante l'evento Disney a Las Vegas, sono stati svelati i tre villain del nuovo film di Spider-Man "Brand New Day", insieme a sorprendenti anticipazioni sulla sua avventura standalone. 🔗continua a leggere

