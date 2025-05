Nicola Zanelli morto il generale paracadutista | da decenni in missione tra Somalia Iraq e Afghanistan

Il generale paracadutista Nicola Zanelli, protagonista delle missioni italiane in Somalia, Iraq e Afghanistan, si è spento a 61 anni. Figura autorevole e stimata, Zanelli ha dedicato la sua vita ai servizi militari all'estero, lasciando un'importante eredità nel panorama delle forze armate italiane.

Si è spento all’età di 61 anni il generale paracadutista Nicola Zanelli, uno dei protagonisti più autorevoli delle missioni militari italiane all’estero negli ultimi decenni. Mercoledì 28 maggio, Zanelli è deceduto presso l’Hospice di Montericco, nel Reggiano, per le complicanze di una malattia diagnosticata alcuni mesi fa. Originario di Felina, sull’Appennino reggiano, lascia la moglie Romana, i suoi quattro figli e una lunga carriera contrassegnata da dedizione, coraggio e professionalità. Leggi anche: Sparatoria improvvisa, gli agenti aprono il fuoco contro una donna: succede tutto in un istante Il funerale si terrà venerdì 30 maggio alle ore 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nicola Zanelli, morto il generale paracadutista: da decenni in missione tra Somalia, Iraq e Afghanistan

Addio a Nicola Zanelli, generale paracadutista - Addio al generale Nicola Zanelli, celebre paracadutista e stratega militare originario di Castelnovo Monti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Nicola Zanelli Morto Generale Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Addio a Nicola Zanelli, generale paracadutista; Morto Nicola Zanelli generale e vice comandante Nato in Afghanistan, chi era e il ruolo di punta; Addio al generale Zanelli: una vita in missione in Somalia, Iraq e Afghanistan; E’ morto Nicola Zanelli, il generale di Felina guidò la missione in Afghanistan. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Morto il generale Zanelli, l’incursore che ha dato un impulso alla trasformazione della Difesa - Originario dell’Appennino reggiano, ha ricoperto ruoli di vertice nelle forze armate italiane, distinguendosi in numerose missioni internazionali di alto ... 🔗Riporta repubblica.it

Morre o general pára-quedista Nicola Zanelli: ele era vice-comandante da OTAN no Afeganistão - Il generale paracadutista Nicola Zanelli è morto all'età di 61 anni: la sua una lunga carriera tra le missioni internazionali ... 🔗Come scrive notizie.it

Muere el general paracaidista Nicola Zanelli: fue subcomandante de la OTAN en Afganistán - Il generale paracadutista Nicola Zanelli è morto all'età di 61 anni: la sua una lunga carriera tra le missioni internazionali ... 🔗Secondo notizie.it