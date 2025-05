Nicola Di Matteo interessato all' acquisizione dell' Ancona | trattative in corso

Nicola Di Matteo, imprenditore edile originario del Casertano e attualmente operativo in Emilia-Romagna, è interessato all'acquisizione dell'Ancona, con trattative in corso. Potrebbe rappresentare un altro potenziale acquirente per il club, rafforzando l'interesse nel settore calcistico e imprenditoriale della zona.

Ci sarebbe un altro potenziale acquirente per l’ Ancona, che corrisponde al nome di Nicola Di Matteo, imprenditore edile originario del Casertano ma da tanti anni operativo in Emilia Romagna, inizialmente a Modena dove ha cominciato a lavorare come carpentiere a sedici anni. Oggi abita a Rubiera. Di Matteo la scorsa estate è stato patron del Chieti per una settimana, in precedenza presidente del Grosseto, del Teramo e dell’Imolese, l’anno scorso s’era avvicinato anche alla Fermana. Il contatto con l’Ancona corrisponde al nome di Giulio Mongardi, ottantenne con un passato nel calcio, "ho portato in C2 il Faenza con Minardi (quello della scuderia di Formula 1, ndr), nei primi anni Novanta sono stato consulente di Corvetta portando il Ravenna dalla C2 alla B", consulente che opera per conto di Di Matteo, interessato all’Ancona insieme al socio Alessandro Franceschelli, anche lui imprenditore edile, di Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net